Força Tática captura em Cosmorama procurado por homicídio no bairro Matarazzo

M.H., de 22 anos, conhecido como “Cachorrão” era procurado pelo assassinato de ‘Chicá’, em setembro de 2019.

Policiais militares da Força Tática capturaram em Cosmorama/SP, nesta terça-feira (24), M.H., de 22 anos – conhecido como “Cachorrão”, procurado da Justiça pelo crime de homicídio.

De acordo com informações, a equipe realizava patrulhamento no bairro Estação, com vistas a um veículo Mitsubishi/Pajero, envolvido em um delito no bairro de Simonsen, quando avistaram um Ford/Festa, ocupado por dois suspeitos que foram abordados.

Em busca pessoal em um rapaz de 21 anos, nada de ilícito foi localizado, porém, ficou constatado antecedente criminal por tráfico de drogas. Já com o outro, conhecido como “Cachorrão” foi encontrado certa quantia em dinheiro; contudo, uma pesquisa de documentos constou um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal do Foro de Votuporanga, pelo homicídio ocorrido em 05 de setembro de 2019, no bairro Matarazzo, na zona sul da cidade.

Diante do fato, M.H., foi preso em apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.