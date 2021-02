Força Tática apreende adolescente por tráfico de drogas em Votuporanga

Flagrante ocorreu na Rua Presidente Dutra, no bairro Matarazzo; indivíduo foi liberado, permanecendo à disposição do Juizado da Infância e Juventude.

Um indivíduo de 15 anos foi apreendido pela Força Tática da Polícia Militar após ser flagrado traficando drogas na Rua Presidente Dutra, no bairro Matarazzo, zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, os militares realizavam patrulhamento, quando se depararam com um menor de idade em atitude suspeita em via pública; contudo, ao notar a presença da PM o indivíduo tentou fugir para o interior de uma casa abandonada, mas acabou contido e abordado.

Durante à abordagem, o indivíduo foi identificado como D.R.B., sendo localizadas ainda diversas porções de maconha e crack, além de dinheiro possivelmente oriundo da traficância.

O adolescente foi apresentado na DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), onde foi ouvido e liberado na presença de seu responsável legal, permanecendo à disposição do Juizado da Infância e Juventude.