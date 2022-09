Força-tarefa prende suspeito de tráfico, maconha e crack em Parisi 

Ação contou com a participação de policiais civis de Parisi, Votuporanga e apoio do BAEP e Canil de Rio Preto. Um indivíduo segue foragido.

Uma força-tarefa composta por policiais civis e militares deflagrada na tarde desta sexta-feira (9.set), resultou na prisão de um homem, de 21 anos, conhecido como ‘Gordinho’, e na apreensão de drogas e apetrechos utilizados no tráfico de drogas, na Rua Joaquim Esteves Carranza, em Parisi/SP.

De acordo com apurado pelo Diário, a ação que deu cumprimento a mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal do Fórum de Votuporanga/SP, contou participação de policiais civis de Parisi, da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da sub-região de Votuporanga, além de policiais militares que atuam no município e do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e CANIL de São José do Rio Preto/SP.

Ainda segundo informações, nas buscas foram apreendidos um quilo de crack, que renderia cerca de 5 mil porções para venda a dependentes químicos, quatro tabletes de maconha, um simulacro de pistola, duas balanças digitais, um telefone celular, diversas munições deflagradas e materiais pra embalar as drogas.

A ação resultou na prisão do investigado, J.P.A.C., que foi apresentado na Delegacia de Polícia de Parisi; onde após ouvido pelo delegado Márcio Nobuyoshi Nosse, ‘Gordinho’ responderá por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo colocado à disposição da Justiça em uma unidade prisional. Ele aguarda audiência de custódia.

Já um outro indivíduo, considerado pela polícia como cúmplice de ‘Gordinho’ conseguiu fugir e ainda não foi localizado.