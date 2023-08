Força-tarefa do Crea-SP inicia fiscalizações a partir desta segunda-feira

Operação sediada na Searvo, que tem inicio nesta segunda-feira (28) e segue até a próxima sexta-feira (01/09), tem como foco: grandes obras em construção; áreas residenciais em franca expansão; empresas registradas sem responsável técnico anotado e empresas sem registro; além de averiguar denúncias.

Uma força-tarefa será deflagrada pelo Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo), em Votuporanga e região, entre os dias 28/08 (segunda-feira) a 01/09 (sexta-feira). A força-tarefa do Crea irá percorrer toda a região da GR 9, ou seja, as cidades que possuem unidades da entidade como: Rio Preto, Mirassol, Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé, além das cidades do entorno onde haja demanda de fiscalização.

Serão visitados condomínios verticais, buffets infantis, empresas sem registro, empresas sem responsável técnico, obras e denúncias.

Em Votuporanga, como tradicionalmente ocorre, a força-tarefa ficará sediada na Searvo (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região Votuporanga). A fiscalização será composta por 20 agentes fiscais das diversas Regionais do Crea-SP e que devem realizar neste período entre 500 e 600 visitas.

• Foco da ação

a. Condomínios verticais;

b. Buffet infantis com estruturas de lazer;

c. Pessoas jurídicas registradas sem Responsável Técnico Anotado;

d. Empresas sem registro;

e. Denúncias e obras.

A sede da Searvo está localizada na Rua Bahia, nº 2270, em Votuporanga. Informações no (17) 3421-1129.