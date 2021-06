Força-tarefa: Crea-SP fiscaliza empresas em Votuporanga

Ação sediada na SEARVO ocorre até esta sexta-feira (2), com foco em estabelecimentos que prestam serviços da área tecnológica.

Uma força-tarefa do Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo), lotada na SEARVO (Associação dos Engenheiros Arquitetos Agrônomos da Região Votuporanga/SP), foi deflagrada nesta segunda-feira (28) e segue até sexta-feira (2), em uma operação para fiscalizar empresas, com foco em estabelecimentos que prestam serviços na área tecnológica.

De acordo com o Gerente Regional do Crea-SP – São José do Rio Preto/SP, Osmar Rodrigues Júnior que coordena a ação, o objetivo é garantir que os trabalhos técnicos sejam realizados por profissionais habilitados nas áreas abrangidas pelo Conselho e, desta forma, assegurar a proteção da vida em sociedade.

Rodrigues Júnior, explicou ao Diário de Votuporanga que o foco da força-tarefa são empresas de energia solar, telecomunicações, construção civil e distribuição de redes elétricas; porém, empresas de manutenção de tanques e reservatórios, de agronomia e segurança do trabalho também serão contempladas.

Inicialmente, ao menos 53 diligências devem ser realizadas pela força-tarefa, para o controle, orientação e aprimoramento do exercício das atividades profissionais nas áreas da engenharia, agronomia e geociências.

Entretanto, Osmar afirma que a pandemia da Covid-19 freou e obrigou a entidade a se organizar para garantir a segurança sanitária dos envolvidos no processo de fiscalização, mas que os trabalhos continuam acontecendo: “No primeiro trimestre, nós já tivemos 50 mil fiscalizações e durante todo este ano devemos atingir a marca de 200 mil ações, como confirmado pelo Presidente do Crea-SP, Vinicius Marchese”, explicou o Gerente Regional.

Gabriel Bifaroni, Presidente da SEARVO, explicou que: “A SEARVO está aqui para auxiliar no aperfeiçoamento e difundir o conhecimento nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. Todas as quintas-feiras temos encontros capacitacionais, atualmente online, tanto para profissionais quanto para estudantes, assim como para qualquer pessoa que queira aprender e trocar conhecimento nas áreas técnicas”.

A sede da SEARVO está localizada na Rua Bahia, nº 2270, no bairro São João, em Votuporanga. Telefone para informações é o (17) 3421-1129.

Crea-SP

A autarquia federal, existe há 87 anos, sendo responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A intenção da entidade é contribuir para que as funções sejam desenvolvidas com segurança e a atuação de profissionais qualificados no mercado.

O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, contando com cerca de 350 mil profissionais registrados e 75 mil empresas registradas.