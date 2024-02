Foragido é preso em ônibus usando documento falso em Rio Preto 

Após os dados do registro falso não serem localizados, foi solicitado o documento, que apontava ser ilegítimo, pois a foto estava recortada e sobreposta.

Um foragido da Justiça, de 31 anos, foi flagrado utilizando documento de identificação falso na terça-feira (30.jan), em um ônibus de viagem em São José do Rio Preto/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam fiscalização de rotina na alça de acesso da Rodovia Washington Luís (SP-310) quando abordaram o veículo. Durante a vistoria, o homem teria ficado inquieto com a presença dos agentes.

Ao ser abordado, ele se identificou usando um nome falso, e após os dados não serem localizados no sistema policial, foi solicitado o documento dele, que apontava ser ilegítimo, pois a foto estava recortada e sobreposta no registro.

Questionado, o suspeito confessou que o documento era falso e havia comprado de um usuário de drogas, tendo ele mesmo colado a própria foto. Ele também afirmou que estava foragido do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul, respondendo por roubo.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes de Rio Preto, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

*Com informações do Diário da Região