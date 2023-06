Foragido da Justiça de Fernandópolis há 27 anos é preso em SP 

Operação foi conduzida pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Fernandópolis; Jesus Aparecido Eleutério, conhecido como “Duda”, é acusado pela morte de Antônio da Silva, em 1995, no distrito de Brasitânia.

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Fernandópolis/SP colocaram um ponto final, na noite desta quarta-feira (28.jun), a uma caçada de quase três décadas, prendendo na capital paulista, Jesus Aparecido Eleutério, de 58 anos, conhecido como “Duda”, acusado pela morte de Antônio da Silva, em 15 de agosto de 1995, no distrito de Brasitânia.

De acordo com o apurado, a operação foi conduzida pela equipe da DIG de Fernandópolis, sob o comando do delegado Rafael Buosi, e resultou na prisão do indivíduo no bairro Santa Cecília, em São Paulo.

Na dinâmica do crime há quase 28 anos, segundo elucidado pela polícia, “Duda”, junto de seu irmão Martins Eleutério, Jesus agrediu Antonio da Silva, que morreu na sequência. Após o crime, ele fugiu para a capital paulista, onde vivia no bairro de São Mateus, na zona Leste.

A investigação se estendeu ao longo de meses, com diversas diligências e monitoramentos à distância, até que finalmente a equipe da DIG pôde realizar a prisão do foragido.

Jesus Aparecido Eleutério foi conduzido ao 77º Distrito Policial de São Paulo e passará por uma audiência de custódia, antes de iniciar o cumprimento da pena de 12 anos pelo crime.