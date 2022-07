Fora dos planos, Luan deve completar 20 jogos sem ser relacionado no Corinthians 

Mesmo com desfalques, meia não deve viajar ao Rio para jogo contra o Fluminense.

Com uma decisão contra o Boca Juniors pela frente na próxima terça-feira, pela Libertadores, e a possiblidade de poupar seus titulares, o Corinthians tem pouca gente disponível para montar o time e o banco na partida contra o Fluminense, sábado (2.jul), às 16h30, pelo Brasileirão.

Diante disso, a tendência é de que muitos jogadores do time sub-20 sejam levados pelo técnico Vítor Pereira para, ao menos, compor o banco de reservas. Nomes como Robert Renan, Matheus Araújo, Guilherme Biro, Felipe Augusto, Wesley e Giovane podem ganhar chance no Rio de Janeiro.

E, pelo que a imprensa ouviu de quatro pessoas diferentes, a chance de o meia Luan fazer parte da delegação que seguirá para o Rio é praticamente nula. O elenco viaja nesta sexta, e Vítor Pereira ainda não fechou a lista dos relacionados, mas até quarta-feira à noite ninguém apostava na inclusão do meia corintiano. Caso a tendência se confirme, ele vai completar 20 jogos sem ser relacionado.

O camisa 7 não apareceu nas listas do técnico Vítor Pereira nos últimos 19 jogos. A última vez em que esteve no banco foi no empate contra a Portuguesa-RJ, em Londrina, pela Copa do Brasil, quando nem entrou. Ele fez apenas três partidas no ano, nenhuma delas sob o comando do técnico português.

O meia de 29 anos perdeu alguns jogos por dores no quadril, mas não tem lesão. O jogador não tem aparecido nas listas de atletas lesionados divulgadas pela assessoria do clube. Ou seja, não tem sido levado para os jogos por opção puramente técnica.

“O Luan já esteve três vezes para ser escalado, e no último momento, vai para o departamento médico. Portanto, não é da minha responsabilidade. Era para ele vir, só que no último treino, queixou-se de um problema e foi para o departamento médico. Isso aconteceu três vezes”, declarou Vítor Pereira no mês passado.

O Corinthians tem contrato com o meia até o fim do ano que vem, mas já aceita o fato de que não irá recuperar o investimento de quase R$ 29 milhões para contratá-lo do Grêmio. No momento, a prioridade é se livrar do alto salário dele, um dos maiores do elenco alvinegro.

A intenção do clube é negociá-lo na janela de transferências. Recentemente, Bahia e Sport fizeram sondagens pelo jogador, mas as negociações não avançaram.

“Eu espero que o Luan esteja aqui ou em algum lugar bem, jogando, é isso o que a gente busca para o bem dele e do Corinthians. Se não for para estar aqui sendo utilizado, nos ajudando, feliz, jogando o futebol que ele sabe, que ele esteja em outro lugar desenvolvendo o futebol dele, vai ser melhor para ele, para o Corinthians e para todos”, disse o presidente Duilio Monteiro Alves, em entrevista recente.

Torcedor do Timão na infância, Luan chegou ao Parque São Jorge em 2020 cercado de expectativa. Porém, ao longo das duas últimas temporadas, teve poucos lampejos de bom futebol.

Os diferentes técnicos que trabalharam com o meia tentaram recuperar o desempenho dele, mas não tiveram sucesso.

“No meu modo de ver, o Luan está muito afetado emocionalmente. Acho que uma orientação psicológica iria bem para ele. Não gosto de mentir: já falei (para ele fazer), mas eu não posso (obrigar). Você orienta, mas para alguém fazer um tratamento psicológico, precisa querer. Não sei se ele não quer, mas quando indiquei, ele falou que não iria, contou uma história lá”, afirmou Joaquim Grava, consultor médico do Corinthians, ao podcast “De Lavada”, nesta semana.

Desde que chegou ao Timão, Luan disputou 80 partidas, com 11 gols marcados – o último deles foi há 14 meses, contra o Sport Huancayo, do Peru, pela Copa Sul-Americana de 2021.

*Com informações do ge