Fora de casa, Tanabi vira e vence o Catanduva no Paulistão sub-20

Na próxima quarta (18), o Índio da Noroeste visita o América no Estádio Benedito Teixeira.

Em partida valida pela segunda rodada do Campeonato Paulista sub-20, nesta quarta-feira (11.mai), o Tanabi foi até Catanduva/SP e no Estádio Silvio Salles enfrentou os donos da casa. O Catanduva terminou o primeiro tempo com vantagem no placar, mas no apito final quem levou a melhor foi o Tanabi que venceu por 3 a 2 e somou mais três pontos.

O centroavante Alejandro, aos 13 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o

Catanduva e ainda no primeiro, já nos acréscimos, João André fez o segundo gol do Santo.

“No primeiro tempo em termos de criação, ficamos um pouco abaixo, começamos

bem o jogo, depois perdemos nossa criação no meio. Um campo muito pesado, difícil

de jogar e a equipe do Catanduva uma equipe boa e forte, muito bem treinada pelo

Matheuzinho”, comentou Jorge Saran.

No intervalo, o comandante realizou algumas alterações na equipe e também do esquema

tático, tendo uma maior presença no meio de campo e um time mais ofensivo. “No segundo tempo mudamos algumas coisas dentro do vestiário, o esquema de jogo, saindo do 4-2-4 passamos para 4-3-3, mas com uma presença maior de jogadores no meio-campo, uma desvantagem saindo do primeiro tempo e pro segundo tempo fizemos essa

mudança a equipe encaixou e era questão de tempo para a gente fazer os gols. E

conseguimos aí mudando, com bastante jogador ofensivo, eu gosto muito de ter cinco ou seis atacantes, e nós envolvemos todo o poder ofensivo nosso nas mudanças e as

mudanças deram resultado”, afirmou.

Jorge Saran explicou ainda que o trabalho agora, será de corrigir algumas falhas que ocorreram no jogo, e que o campo pesado foi um fator que prejudicou o Tanabi nesta partida. “Como disse o campo pesado, o nosso time é um time bem leve e rápido, os gols

um detalhes que aconteceu e que nós vamos corrigir agora durante a semana, para

que não próximo jogo a gente não comete esses erros. É difícil sair em desvantagem

de 2 a 0 e virar o jogo, isso aí uma hora ou outra que acontece. Nós temos que nos

prevenir, porque a gente não possa dar esse lado mais para o adversário. Mas foi legal

as mudanças deram resultados”, finalizou.

O próximo compromisso do Tanabi Esporte Clube no Campeonato Paulista sub-20 será na próxima quarta-feira (18.mai), fora de casa, no Estádio Benedito Teixeira contra o América.