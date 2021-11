‘Food Parque’ tem primeira edição neste fim de semana

Projeto piloto em Votuporanga contará com 14 food trucks e trailers instalados no Parque da Cultura; inauguração contará com apresentação da Banda Zequinha de Abreu.

A 1ª edição do “Food Parque”, iniciativa que visa fortalecer a economia local e incentivar os pequenos empresários do setor de gastronomia, além de oferecer uma opção de passeio em família, para degustação de comidas variadas oferecidas em um único espaço, ocorre neste sábado (13), das 15h às 23h, no Parque da Cultura, em Votuporanga/SP.

De acordo com à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ao todo, 14 food trucks e trailers serão instalados e a inauguração contará com brinquedos infláveis para as crianças e uma apresentação da Banda Zequinha de Abreu. Os trailers ficarão estacionados na Avenida Angelo Bimbato entre a Av. José Marão Filho e a Rua Tereza Poloni Padovez, trecho que será interditado durante o evento.

Recentemente, após reunião entre o prefeito Jorge Seba (PSDB) e os secretários municipais Alexandre Giora (Governo/Esportes e Lazer) e Janaina Silva (Cultura e Turismo), o presidente da Associação dos Feirantes, Sidnei Flavio Giolo, e a vereadora Sueli Friósi (Avante), o Chefe do Executivo pontuou: “Essa iniciativa é uma das metas do nosso governo e estamos trabalhando em parceria para concretizar mais este projeto e oferecer novidades à população de Votuporanga”.