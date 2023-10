Foi um sucesso o Dia das Crianças da ACV em Votuporanga

Manhã festiva na Praça da Concha incluiu atividades para público de todas as idades e interação artística nas lojas associadas

A Praça da Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado” foi transformada em um mundo de alegria no último sábado, antecipando a data do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. Neste evento, a Associação Comercial de Votuporanga (ACV), em colaboração com a Prefeitura, Senac e Unifev, ofereceu diversão e entretenimento gratuitos. A manhã festiva inclui brinquedos, pintura facial, passeios de trenzinho, guloseimas como pipoca e algodão doce, além de serviços de atendimento à saúde e apresentações culturais.

O evento também teve como objetivo aquecer o comércio da cidade. Para isso, a ACV contou com uma equipe de palhaços que interagiram com os clientes e lojistas, tornando a experiência de compra ainda mais especial. O Dia das Crianças é uma data aguardada por comerciantes, uma vez que Votuporanga oferece uma variedade de opções para atender às necessidades do público.

Glauco Ventura, presidente da ACV, enfatiza a importância de celebrar essa data e criar atrações para impulsionar as vendas. Ventura afirma: “O comércio de Votuporanga é referência na região e atrai um grande público não apenas da cidade, mas também de municípios vizinhos. Esse número tende a aumentar em datas comemorativas, e trazer parceiros para criar atrações adicionais é fundamental para auxiliar nossos lojistas a aumentar as vendas.”

Ainda com foco em vendas, a Associação informa que o comércio funcionará em horário estendido no próximo sábado, dia 14 de outubro, das 9h às 18h. Para mais informações sobre ações da ACV, ligue para (17) 98132-0022 ou (17) 3426-4044.