Foi um sucesso o 8º Encontro de Carros Antigos

Evento, que aconteceu no último sábado (7/10) e domingo (8/10), contou com atrações musicais, food trucks, feira de artesanato e muitas relíquias automotivas

O Encontro foi possível por meio de uma parceria entre o Vintage Clube Votuporanga, Fusca Clube Votuporanga e da Secretaria da Cultura e Turismo, além do patrocínio de empresas locais.

Famílias inteiras puderam contemplar as histórias e vivências do passado por meio dos mais variados modelos de veículos que marcaram gerações. As inscrições para expor os carros foram 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade.

Presente também o tradicional Mercado de Pulgas que participou do evento, com expositores e comerciantes de miniaturas, objetos antigos e atrativos típicos.

Apresentações musicais

O bom e clássico rock foi ritmo principal das atrações musicais do Encontro. No sábado, a primeira a se apresentar foi a Banda T.R.Ë.S de Votuporangae logo após show de Amadeu Álamo.

Já no domingo, as atrações musicais começaram às 9h, com pop rock de Lucas e Thiago; seguida de Tributo a Raul Seixas com a Banda Musical Zequinha de Abreu; Banda MD6; Dual Beatsong e Old Tree Band que encerrou o avento. Veja as fotos:

APOIO: