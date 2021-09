Fogo em terreno com materiais recicláveis causa nuvem de fumaça e assusta moradores em Fernandópolis 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, chamas aumentaram e se aproximaram de um barracão. Equipes conseguiram impedir que o fogo atingisse a estrutura e um casa que fica próxima do local.

Um incêndio atingiu um terreno com descartes de materiais recicláveis que fica na vicinal Luiz Brambatti, entre Fernandópolis/SP e Jales/SP, na manhã deste domingo (5).

Uma nuvem de fumaça se formou e assustou os moradores da região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas aumentaram e se aproximaram de um barracão. As equipes conseguiram impedir que o fogo atingisse a estrutura e um casa que fica próxima do local.

Segundo apurado, caminhões-pipa da prefeitura, equipes da Defesa Civil e dos bombeiros continuam no local.

Incêndios na região

Um incêndio também atingiu uma área com bagaços de cana em uma usina de Catanduva/SP neste sábado (4). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram uma área de mais de 24 mil metros quadrados.

O fogo começou por volta das 12h e só foi controlado após as 23h. A ação teve o apoio de caminhões-pipa da usina.

Em Turmalina/SP, um carro pegou fogo depois de bater contra uma árvore na Rodovia Eliéser Montenegro Magalhães, que liga o município a Fátima Paulista/SP.

De acordo com os bombeiros, as chamas se espalharam por um pasto e a fumaça invadiu a rodovia. A causa do incêndio é desconhecida.

O motorista, de 21 anos, foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Fernandópolis. O trabalho de combate à queimada continua neste domingo (5).

*Informações/G1