Fogo destrói 40% de livraria no centro de Jales 

Laudo da Polícia Técnico-Científica deve apontar as causas do incêndio; estabelecimento está interditado.

Um laudo da Polícia Técnico-Científica deverá apontar as causas do incêndio que destruiu cerca de 40% de uma livraria localizada na Rua 9, no centro de Jales/SP, na noite da última segunda-feira (14.ago).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, para apagar as chamas foram necessárias duas viaturas da corporação e o combate ao fogo durou aproximadamente três horas.

A Polícia Civil vai concluir se incêndio foi provocado por uma pane elétrica ou por problemas relacionados ao ar-condicionado.

O local já estava fechado quando as chamas se espalharam e ninguém se feriu.

*Com informações do sbtinterior