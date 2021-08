Fogo cruzado na Câmara expõe saída traumática de Hery Kattwinkel do ‘Podemos’

Uma guerra de narrativas que veio à tona na sessão ordinária de segunda-feira, expôs a liderança regional do partido, Heuller Trento, e o grupo do ex-vereador levando o caso à delegacia.

A 26ª sessão ordinária da Câmara, de segunda-feira (2), seria marcada pela presença do prefeito Jorge Seba (PSDB) na entrega do Projeto de Lei Complementar de Revisão do Plano Diretor Participativo, se não fosse o discurso do vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) que acostumado à intervenções fortes, veio a tribuna da Casa de Leis e expôs a versão de uma confusão ocorrida no interior do próprio prédio na quarta-feira (28), próximo de seu gabinete, com a liderança regional do Partido Podemos, Heuller Trento e o ex-vereador Hery Kattwinkel.

Da tribuna, o vereador mostrou um vídeo onde o coordenador regional do Podemos é visto na porta de seu gabinete, sendo contido por assessores enquanto discutia. As imagens foram captadas por Hery, que no momento, estava na Casa, na sala de Abdala.

Além do trecho, Renato soltou áudios no qual em um deles, Trento supostamente afirmaria que estava seguindo para determinado local e que se não saísse nenhum acordo, ao menos daria uma boa “briga”.

Ainda no discurso, Abdala afirmou possuir gravações de Heuller negociando com seu assessor, Guilherme Abre um cargo de gabinete, onde teria que “ajustar” o salário e disse que ele, como vereador, não faria parte do “pacote”, se referindo à composição do Podemos com o governo do prefeito Jorge Seba.

Ao Diário de Votuporanga, nesta quarta-feira, Heuller Trento admitiu por telefone que o áudio é dele e explicou: “Nós estamos falando de briga política, é importante ressaltar isso. No intervalo de 13 anos no qual eu lido com a política, jamais tive qualquer resquício de agressão contra quem quer que seja”.

Já sobre o assunto “ajustar” de salário ao assessor de Renato Abdala, Trento explicou que o ajuste ao qual estava se referindo é relacionado a estrutura do partido, aos quadros de funções, à verba de gabinete e que não existe nada de ilícito.

Trento salientou à reportagem que teria de fato sido ameaçado por Hery, que teria lhe dito que um assessor de Abdala iria até sua casa, armado, para tirar satisfação. Por isso, teria procurado a Delegacia de Polícia para o registro dos fatos. Uma cópia do documento foi enviada ao Diário. O vereador Chandelly Protetor é citado por Trento como testemunha da ameaça. A reportagem não conseguiu localizar o parlamentar.

Renato Abdala negou de maneira veemente que seu assessor tenha ameaçado Heuller, afirmando que no momento dos fatos, o servidor não estava sequer nas dependências da Câmara.

Heuller Trento ainda apresentou ao Diário registros de conversas trocadas em um grupo denominado “Grupo Estratégico Votu” que, segundo ele, indicam que Kattwinkel e Abdala participaram das negociações para uma composição com o governo e, inclusive, teriam apresentado exigências para tal.

À reportagem, o vereador negou que tenha feito exigência para compor o atual governo municipal. “Sou oposição, minha função é fiscalizar o Executivo. Ele [Heuller Trento] sugeriu que pudesse pedir o que quisesse, desde que aprovasse a taxa do lixo. Aí, eu não quero. Não quero negociar nada para fins próprios. Não funciona assim. Não faço parte do pacote.” Afirmou Renato.

O parlamentar voltou a tocar no assunto da exoneração de Hery do Podemos e afirmou que a decisão que levou Kattwinkel ao Partido Republicanos não tem nenhuma relação com a decisão da Justiça, em um recurso analisado recentemente, e sim à manifestação contrária ao projeto da taxa do lixo.

Questionado sobre a colocação, Heuller Trento foi veemente. “Jamais. A decisão foi tomada para resguardar qualquer resquício na imagem do partido e na imagem de nossa presidente nacional, deputada Renata Abreu que é defensora absoluta da causa do enfrentamento da violência contra a mulher.”

Hery Kattwinkel também falou ao Diário e negou categoricamente a presença de assessores armados na Câmara ou ameaças. “Na verdade, isso jamais aconteceu. Não tinha ninguém armado na Câmara, em momento algum. Isso foi uma forma do Heuller justificar o fato do Renato ter colocado aquele vídeo durante a última sessão, onde ele aparece descontrolado. Ele queria tirar um assessor do gabinete, estava negociando e oferecendo rachadinha e nós dissemos que não tínhamos nada para conversar com ele. Depois filmamos o ato descompensado, e comportamento exagerado dele”, afirmou o ex-vereador.

Kattwinkel ainda afirmou que sua exoneração do antigo partido, o Podemos, não possui qualquer relação com entendimento da Justiça e sim com sua decisão de ir contra o projeto da taxa do lixo que está em andamento na Câmara. “Nós estamos prontos para conversar com todos. Agora, com postura, subserviência jamais. Ninguém vai colocar uma coleira em mim. A única mulher que vai mandar em mim é minha esposa”.

Ao final da entrevista, Cabo Renato Abdala afirmou que apresentará mais materiais que classificou como “pauta bomba” sobre o caso na próxima sessão da Câmara.