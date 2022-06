Focado no ‘dever de casa’, CAV enfrenta o Tanabi pelo Paulistão sub-20 

Duelo pela nona rodada ocorre às 15h, desta quarta (22), na Arena Plínio Marin.

Após exorcizar má fase no Campeonato Paulista sub-20, o Clube Atlético Votuporanguense, que vem de vitória contra o líder do Grupo 1, o Mirassol, por 2 a 0 no Estádio Maião, em Mirassol/SP, volta a campo nesta quarta (22), às 15h, diante do Tanabi, desta vez, na Arena Plínio Marin.

O elenco comandado por Cauê Marangoni trabalha focado no ‘dever de casa’ e ao Diário, o treinador explicou: “A expectativa é de manter o bom futebol apresentado nos dois últimos jogos, principalmente, e que a gente consiga fazer uma boa partida e sair novamente com o resultado positivo”.

Quem divide a boa expectativa com o técnico é o goleiro Felipe que vêm fazendo boas apresentações com a camisa do CAV e comentou: “Viemos de duas vitórias importantíssimas para dar confiança e voltarmos a seguir firme no campeonato e lutar pela classificação.”

O arqueiro emendou e falou ainda sobre a recuperação do elenco na competição: “A expectativa é muito boa, a gente sabia que estávamos em uma fase complicada no campeonato e que precisávamos de força para conseguir sair da má fase, diante disso, nos fechamos e conseguimos dar a volta por cima e vencer”, pontuou Felipe.

Marangoni não terá à sua disposição Paulo Eduardo e Matheus Reis que seguem no departamento médico, por outro lado, o lateral Carlinhos volta de suspensão por cartões.

O comandante salientou que além de ‘dever de casa’, trabalha com a matemática: “Sim, a gente faz contas. Enquanto houver a possibilidade de classificação, a gente vai se dedicar ao máximo para isso. Nossos principais objetivos a atingir é vencer os dois jogos que temos, conquistar os seis pontos, e aí, é torcer para o resultado lá na última rodada. Mas, o mais importante é a gente garantir os nossos seis pontos para que possamos classificar.”

Na quinta colocação do grupo, o Votuporanguense que soma 9 pontos fará um confronto direto contra o terceiro Tanabi que tem 15. Se vencer, o CAV embola o bloco do meio da chave, já que em quarto está o América com 12 pontos e enfrentará o lanterna Catanduva, fora de casa.

No topo, o vice-líder Novorizontino recebe o líder Mirassol, nesta quarta, às 10h, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte/SP.

Paulistão sub-20

Ao todo, 72 clubes disputam o torneio de base. Na primeira fase, as equipes foram divididas em 12 grupos, onde se enfrentam em turno e returno, classificando-se os dois primeiros de cada, além dos oito melhores terceiros colocados no geral.