Fluminense vence o Al-Ahly e está na final do Mundial de Clubes 

Arias, de pênalti, e John Kennedy marcaram no triunfo dos brasileiros sobre os egípcios por 2 a 0.

O Fluminense está na final do Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira (18.dez), em um jogo complicado, houve vitória do time brasileiro sobre o Al-Ahly, do Egito, por 2 a 0. Arias, de pênalti, e John Kennedy, no segundo tempo, marcaram os gols da vitória.

Agora, os cariocas aguardam o vencedor do duelo entre os favoritos Manchester City, da Inglaterra, e Urawa Reds, do Japão, nesta terça-feira (19), às 15h, para conhecer o seu adversário na final da competição.

A final será na sexta-feira (22), às 15h. Já o jogo de terceiro lugar é no mesmo dia, mais cedo: às 11h30.