Floreal arrecada mais de R$100 mil com leilão em prol da Santa Casa

Recursos que serão utilizados para assistência de mais de 50 cidades da região.

Na missão de salvar vidas, a Santa Casa de Votuporanga não está sozinha. A Instituição filantrópica conta com diversos parceiros voluntários que se dedicam em prol de milhares de pacientes.

Floreal é um desses parceiros e deu exemplo de solidariedade, empatia e amor ao próximo. A comissão Amigos de Floreal destinou a quantia de R$109.196,00 para o Hospital votuporanguense, referência para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.

O recurso foi arrecadado com o 1º Leilão de Gado de Floreal, em prol da Santa Casa de Votuporanga. O evento foi realizado no dia 23 de abril, no Salão Paroquial da cidade. Gabriel Bellatti Rangel e Eleandro Soares Rangel (Xaropim), com apoio dos parceiros Paulo Scalon, Rafael (Baby), Alessandro (Tiquim), Alessandro De Paula ( Bagrinho) e Derli Tasso estiveram à frente da organização.

Aproximadamente 400 pessoas prestigiaram a iniciativa dos Amigos de Floreal. Além dos lotes de animais e outros itens, foram comercializados almoço e bebidas. Tudo com renda para a Instituição.

Nesta semana, parte da comissão foi visitar a Santa Casa. Além do dinheiro, eles doaram papel sulfite para uso do Hospital. “Ficamos muito felizes com o resultado. Foi nossa primeira edição e alcançamos o objetivo de ajudar o Hospital financeiramente. Nosso muito obrigado a todos os envolvidos”, disse Xaropim.

Por sua vez, Gabriel enalteceu o trabalho do Hospital. “Abraçamos a causa e decidimos promover o evento, por ser em prol da Santa Casa de Votuporanga, a qual sempre nos acolheu muito bem diante de todas as necessidades. É referência para atenção especializada na nossa região”, afirmou.

O provedor Amaro Rodero ressaltou toda a parceria com Floreal. “As pessoas se dedicaram e contribuíram para que o evento fosse um sucesso. Foi um leilão para salvar vidas. Nossa parceria está apenas começando e, sem dúvidas, quem ganha são nossos pacientes. Nosso muito obrigado a cada um que possibilitou essa arrecadação, já na primeira edição”, enfatizou.

O diretor Marcos Garcia falou da satisfação de cada evento promovido. “A cada leilão realizado, é uma alegria enorme. De ver voluntários se dedicando integralmente no evento, o público prestigiando. Todo esforço de vocês vale a pena e reflete na nossa Instituição. Nossos colaboradores se sentem abraçados, motivados. Acima de qualquer quantia, esse reconhecimento por nossa assistência valoriza nossos profissionais e faz com que eles se motivem ainda mais”, disse.

Adauto Mariola destacou que o recurso arrecadado será utilizado para manutenção dos atendimentos. “Todo dinheiro da comunidade retorna para a comunidade. Já fizemos investimentos como reforma da ala F, Pediatria e agora no Centro Cirúrgico com esses recursos. É a nossa maneira de agradecer aqueles que tanto nos ajudam a promover saúde”, afirmou.

Seja parceiro também

A Santa Casa de Votuporanga é referência para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista e precisa do apoio de parceiros para juntos assegurar o acesso a serviços de saúde com ainda mais qualidade.

Entre em contato com o nosso setor de Captação de Recursos pelo telefone (17) 3405-9133, ramal 2378.