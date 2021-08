Fliv terá espetáculo drive-in na Cidade Universitária 

Serão duas apresentações na noite de sábado; capacidade do local é de até 50 veículos.

O terceiro dia do Festival Literário de Votuporanga (Fliv) será marcado pelo espetáculo drive-in “Entre nós”, da Cia. dos Pés. Serão realizadas duas sessões, às 18h30 e às 20h, neste sábado (7), no estacionamento da Cidade Universitária com capacidade para 50 veículos. O drive-in permite que se assista à apresentação com o público dentro dos carros, mantendo o distanciamento social, uma das regras no enfrentamento à pandemia.

Os interessados em participar devem retirar o ingresso com uma hora de antecedência no campus da Unifev, que fica na marginal Nasser Marão, 3069.

As duas sessões serão transmitidas ao vivo pelo youtube.com/flivvotuporanga. A TV Unifev exibirá ao vivo a sessão das 18h30. Também é possível assistir pela plataforma do Governo do Estado de São Paulo #CulturaEmCasa, disponível nas lojas Apple Store e Google Play para Iphone e Android.

O espetáculo

O teatro “Entre nós”, da Cia dos Pés, conta a história de um amor proibido, desses que emaranham tudo. O conflituoso encontro de Luna, filha de Lua com Sôlo, filho do Sol, traz um enredo de furtiva paixão. Mundos diferentes em trânsito. Uma confusão cômico/trágica recheada de muito amor.

Para ficar por dentro de todas as novidades do festival, inscreva-se no canal Youtube.com/flivvotuporanga e siga as redes sociais @flivotuporanga.

Realização

A 11ª edição do Festival Literário de Votuporanga será realizada pela Prefeitura de Votuporanga juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Os apoiadores são: Organização Social Amigos da Arte, Poiesis Instituto de Apoio à Cultura e a Literatura, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu da Imagem Som e Museu Casa das Rosas. Patrocinadores: Facchini, Starb, Unifev, Cantoia e Figueiredo, Astra Turismo e Flash Net Brasil. Promoção: TV TEM.