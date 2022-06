Fliv terá edição presencial em agosto

Festival Literário de Votuporanga receberá o público durante nove dias no Parque da Cultura.

Um dos maiores eventos multiculturais do Brasil está de volta em 2022 em edição totalmente presencial. De 13 a 21 de agosto, será realizado o 12ª Festival Literário de Votuporanga – Fliv com uma intensa programação no Parque da Cultura. A organização tem a assinatura da Prefeitura de Votuporanga, com apoio do Governo do Estado e empresas.

A qualidade e representatividade do Fliv foram comprovadas no final de 2021 com a conquista do Prêmio Governador do Estado de São Paulo para as Artes em que o festival votuporanguense disputou com eventos de todo o Brasil na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas.

Nas duas últimas edições, com a pandemia, a famosa festa literária migrou para o ambiente virtual sem perder a conexão com seu público. “Depois de dois anos de forma on-line, estamos ansiosos para poder voltar ao parque e receber tantas famílias que amam o Fliv. Vai ser um momento especial e muito emocionante”, destaca o prefeito Jorge Seba.

A Secretária de Cultura e Turismo, Janaína Silva, conta que a programação está sendo preparada com atividades inteiramente gratuitas, ligadas à literatura, às artes e à cultura. Estão previstos bate-papos, contação de histórias, espetáculos musicais, apresentações teatrais e de dança, oficinas, workshops e espaços voltados para exposição e venda de livros.

A programação completa será anunciada em breve. Para mais informações, envie e-mail para fliv@votuporanga.sp.gov.br

O Fliv

A história de 11 anos de realização do Fliv começou com a Feira do Livro de Votuporanga, em 2006. Em 2011, o evento ganha nova roupagem e passa a ser chamado Fliv – Festival Literário de Votuporanga. A partir daí se consolida como um dos maiores eventos multiculturais do Estado, reunindo diversas atividades inteiramente gratuitas, ligadas à literatura, às artes e à cultura. Sua missão principal é formar leitores desde a primeira infância.

Em suas edições presenciais, chegou a registrar cerca de 500 atividades em mais de 15 diferentes espaços com a participação de um grande público formado por famílias, estudantes, professores, artistas, entre outros. Em 2020 e 2021, o Festival foi realizado de forma on-line registrando centenas de acessos. Já soma um público de mais de 400 mil pessoas, com destaque para o público infanto-juvenil que anualmente marca presença com caravanas escolares vindas de mais de 40 cidades vizinhas. Já passaram por aqui Ignácio de Loyola Brandão, Caco Barcellos, Maurício Kubrusly, Maria Valéria Rezende, Alice Ruiz, Marcia Tiburi, Mario Prata, Paula Pimenta e muitos outros, além de grandes shows como a Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-São Paulo, regida por João Carlos Martins, Pato Fu, Angela Maria, Jorge Aragão, Toquinho e Tiê.