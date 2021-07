Fliv será lançado em evento on-line nesta sexta

Festival será de 5 a 8 de agosto, dentro das comemorações pelo aniversário de 84 anos de Votuporanga.

Votuporanga se prepara para sediar, novamente, um dos maiores eventos multiculturais do país. A 11ª edição do Festival Literário de Votuporanga – Fliv 2021 será lançada nesta sexta-feira (16), às 10 horas, com presença restrita, mas com transmissão on-line para todos. A organização é assinada pela Prefeitura e Governo do Estado, por meio da Associação Amigos da Arte e apoiadores.

O prefeito Jorge Seba, ao lado de representantes do Estado e demais parceiros, trará informações sobre o festival que será de 5 a 8 de agosto, como ponto alto das comemorações pelos 84 anos de Votuporanga. O Fliv 2021 será no formato on-line e com algumas atividades presenciais, seguindo todas as recomendações de enfrentamento à pandemia.

Para assistir ao lançamento, basta acessar o youtube.com/FlivVotuporanga ou a fanpage do festival.

On-line

O Fliv ganhou um novo formato devido à pandemia causada pelo Covid-19. Para garantir a realização, o festival foi repensado dentro de uma programação on-line, para cumprir com as regras sanitárias exigidas pelos órgãos de saúde. Neste ano, a programação também será virtual, com algumas atividades presenciais e poderá ser acompanhada pelo público pelas plataformas digitais.

O Festival também será transmitido, em agosto, pela plataforma #CulturaEmCasa, criada em abril do ano passado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerida pela Amigos da Arte. A plataforma possui mais de 3 mil conteúdos, 5,6 milhões de visualizações em 3 mil conteúdos disponibilizados, atingindo 3.500 cidades e 157 países.