FLIV On-line: Rashid é um dos destaques de hoje

Para encerrar a programação do segundo dia do Festival, uma das atrações destaque deste ano, o rapper Rashid. A conversa será a partir das 21h, e será sobre o primeiro livro do Rashid: “Ideias que rimam mais que palavras – Vol. 1.”, que conta a história do artista enquanto revisita as composições de seu repertório. Nessa conversa, mediada por Daniel Minchoni, o rapper contará detalhes das inspirações por trás de suas letras, processos, modos de composição e apresentará alguns de seus poemas. O “papo”, como muitos que o Rashid faz em seu próprio canal ou mesmo no programa Conexão Lab (na LabFantasmaTv), irá passar pelos momentos iniciais de sua carreira, quando estava abrindo caminho para o sucesso que conquistou hoje, e contará detalhes das inspirações por trás dos versos. Mais sobre a programação do Fliv hoje na página B1. Toda a programação pode ser assistida pelo www.youtube.com/flivvotuporanga.