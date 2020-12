FLIV On-Line começa nesta quinta, com presença do Secretário Estadual de Cultura e Economia Criativa

Programação do Festival Literário de Votuporanga começa às 8h, nesta quinta-feira, e segue até domingo; para acompanhar é só acessar o canal do FLIV no Youtube

Esta é a décima edição de um dos maiores eventos multiculturais do Estado segue com programação até domingo, com diversas atividades, como oficinas, contação de histórias, intervenções de dança, shows, teatro e bate-papo com escritores.

A programação começa às 8 horas, com abertura oficial às 19h feita de forma virtual, com a participação de parceiros, apoiadores e autoridades. Entre as autoridades confirmadas, o secretário Estadual de Cultura e Economia Criativa, Sérgio de Sá Leitão. Também participarão a secretária de Cultura e Turismo de Votuporanga, Silvia Stipp, e o prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite.

Toda a programação poderá ser assistida pelo www.youtube.com/flivvotuporanga, a partir das 8h, com atividades que seguem até às 21h.