Fliv mostrará megaexposição da dupla OSGÊMEOS de SP

“OSGÊMEOS: Segredos” tem classificação livre e oferece experiência virtual em 360º com mais de mil itens.

Durante toda a programação da 11ª edição do Festival Literário de Votuporanga – Fliv, o público poderá conferir a primeira exposição panorâmica da dupla de artistas formada pelos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo (São Paulo, 1974).

A famosa experiência virtual em 360º chamada “OSGÊMEOS: Segredos” navega pelos mais de 1.000 itens com cerca de 50 inéditos ou nunca exibidos no país, do rico imaginário dos artistas. O corpo de obras invade a Pinacoteca de São Paulo, ocupando as sete salas de exposições temporárias do primeiro andar, um dos pátios, diversos espaços internos e externos, além de uma instalação, concebida especialmente para o Octógono.

A exibição tem classificação livre e é promovida pela Pinacoteca de São Paulo, museu da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Para conferir o tour virtual, acesse (https://www.360up.com.br/tourvirtual/osgemeos/).