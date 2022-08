Fliv: bate-papo com autores e musicais são destaques nesta quarta

Ao logo de todo o dia o público poderá conferir apresentações teatrais, contação de história, oficinas e brincadeiras lúdicas para as crianças.

Nesta quarta-feira (17.ago), o Festival Literário de Votuporanga – Fliv recebe o escritor Moreira de Acopiara. Poeta, escritor, dramaturgo e compositor Manoel Moreira Júnior, mais conhecido como Moreira de Acopiara, publicou centenas de cordéis, nos mais variados temas. Em 2005 foi eleito para a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, ABLC, entidade sediada no Rio de Janeiro. Gravou CDs com poemas de sua autoria e tem trabalhos musicados e gravados por vários artistas.

Ele participará de três rodas de bate-papo. A primeira será às 10h onde vai falar sobre cordel e a infância. Já no período da tarde, a partir das 14h, o tema será cordel e adolescentes. E às 19h30 o autor se apresenta mais uma vez em um bate-papo com Reynaldo Damazio, um dos curadores do Fliv.

Ao logo de todo o dia o público poderá conferir apresentações teatrais, contação de história, oficinas e brincadeiras lúdicas para as crianças. Anderson Belçal coordenador do curso de pedagogia da Unifev apresenta às 10h a “Oficina do brincar para as famílias”, uma atividade que propõe a construção da estrutura emocional e familiar, contribuindo para a maturidade emocional.

Anderson Bençal destacou a relevância cultural do Fliv. “A leitura é uma ampla porta aberta para descobertas sem fim, e o Fliv é um evento extraordinário que nos coloca em imersão no mundo dos livros, das histórias, das vivências culturais e das trocas com outras pessoas. O Fliv possibilita ampliação do nosso repertório cultural em grande medida. É um privilégio fazer parte disso. Sou grato pela oportunidade de prestigiar uma programação tão rica e significativa”, completou Bençal.

Para quem gosta de música não pode perder, às 20h30, o show com o Coral Canto Livre que apresenta o espetáculo “Casa Cheia”. O diretor geral do espetáculo Marcio Zarzi destacou a expectativa para o show e adiantou que o público vai conferir clássicos da MPB, que dão a vida à história do Filho Pródigo, uma parábola cristã.

Também às 20h30 o Dj Elvis e o Mc Emerson Alcalde comandam o som no “Baladinha Fliv” um espaço pensado para a música eletrônica. Os artistas apresentam o estilo do Hip Hop misturado com intervenções poéticas do Mc.

Quem encerra a noite é o músico Anisinho Martin com o show “Vinícius de Moraes: poeta da música” que começa às 22h30. A apresentação percorre a vida e a obra do escritor com a interpretação de 35 músicas e declamações do poeta.

O Fliv é realizado no Parque da Cultura em Votuporanga, do dia 13 ao dia 21 de agosto, com atividades 100% gratuita. A programação completa do Fliv você confere no site: http://www.flivotuporanga.com.br/home/

Moreira de Acopiara

Poeta, escritor, dramaturgo e compositor Manoel Moreira Júnior nasceu no dia 23 de julho de 1961, no distrito de Trussu, município de Acopiara, interior do Ceará, onde viveu até os 20 anos de idade. Ali foi alfabetizado pela mãe, entre os trabalhos na fazenda e a leitura de livros de autores como Graciliano Ramos, Machado de Assis, Patativa do Assaré, Fernando Pessoa, Augusto dos Anjos, Castro Alves, Camões e a literatura de cordel, mais as histórias que sua mãe tão bem contava. Escreve desde adolescente, publicou mais de trinta livros, sendo os mais recentes: O drama de um refugiado, Lampião nas trilhas do cangaço, Poemas para adiar o fim do mundo, Cordel e sustentabilidade, O Pequeno Príncipe em cordel, Canudos e a saga de Antônio Conselheiro, Colcha de retalhos e O que é cultura popular?

O Fliv

O Festival Literário de Votuporanga é um evento da Prefeitura de Votuporanga com apoio do Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio do Programa de Ação Cultural – Proac São Paulo. Em 2021, o Fliv recebeu o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para as Artes, após disputar com eventos na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas.

A história de 11 anos de realização do Fliv começou com a Feira do Livro de Votuporanga, em 2006. Em 2011, o evento ganha nova roupagem e passa a ser chamado Fliv – Festival Literário de Votuporanga. A partir daí se consolida como um dos maiores eventos multiculturais do Estado, reunindo diversas atividades inteiramente gratuitas, ligadas à literatura, às artes e à cultura. Sua missão principal é formar leitores desde a primeira infância.