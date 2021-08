Fliv: bandas de Votuporanga farão live no final de semana

Durante o fim de semana, serão 10 shows de bandas da cidade transmitidas on-line pelo canal do Fliv – www.youtube.com/flivvotuporanga

Os artistas locais têm um espaço reservado na 11ª edição do Festival Literário de Votuporanga. Durante o fim de semana, serão 10 shows de bandas da cidade transmitidas on-line pelo canal do Fliv – www.youtube.com/flivvotuporanga

No sábado (7/8), o primeiro show será com a Banda SP520, às 13h, com rock anos 2000, como Linkin Park, Alice in Chains e Audioslave. Em seguida, às 14h, o grupo Nossa Teoria sobe ao palco do Fliv com influências de Zeca Pagodinho, Exaltasamba, Martinho da Vila e Leci Brandão.

O show de Amadeu Álamo and the heartbreakers será às 17h. A atração terá bastante música autoral do primeiro E.P “Prólogo” e algumas inéditas. Além disso, terão alguns covers especiais dos anos 80, 90 e 2000, que são influência para as composições.

O Grupo Jeito Nosso se apresenta às 18h e trará no repertório um resgate às referências musicais do samba e da música popular brasileira, como Fundo de Quintal, Beth Carvalho, Benito de Paula entre outros nomes de sucesso.

A Banda Musical Zequinha de Abreu apresenta o show “Melanina”, às 19h. Com mais de 50 anos de história e com um repertório variado, a banda se tornou referência regional e até nacional, levando alegria e descontração a todo o tipo de público.

O show de José Cássio Jaber – Trio será às 20h, com canções autorais e músicas de compositores referência do artista, como Chico Buarque, Vinicius de Moraes e Caetano Veloso.

Já no domingo (08/08), às 13h, Canevettes Rock’n’Roll apresenta um repertório de canções que marcaram época nas décadas de 50 e 60, reverenciando os artistas Elvis Presley e Johnny Cash. Em seguida, às 14h, o cantor João Liossi sobe ao palco do Festival.

Laura Moon e os lunáticos prometem um show com músicas nacionais e internacionais. Já às 19h, Sarah Celi, que já fez shows pela Europa e passou pelos programas Máquina da Fama (SBT) e The Voice Brasil 2020, encerra a grade de shows locais.

Realização

A 11ª edição do Festival Literário de Votuporanga será realizada pela Prefeitura de Votuporanga juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Os apoiadores são: Organização Social Amigos da Arte, Poiesis Instituto de Apoio à Cultura e a Literatura, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu da Imagem Som e Museu Casa das Rosas. Patrocinadores: Facchini, Starb, Unifev, Cantoia e Figueiredo, Astra Turismo e Flash Net Brasil. Promoção: TV TEM.