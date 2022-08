Fliv abre inscrições para caravanas escolares

Estação Flivinho no Assary será preparada especialmente para as crianças; haverá passeio de trenzinho.

O Festival Literário de Votuporanga – Fliv apresenta na edição de 2022 uma programação especial para crianças e adolescentes com atrações indicadas para público desde a primeira infância, adolescentes e jovens. Para programar as visitas, foram abertas inscrições para escolas de Votuporanga e de outros municípios da região.

Os grupos poderão se cadastrar para as ações realizadas de 15 a 19 de agosto. Além das atividades, as crianças vão poder embarcar em um passeio de trenzinho.

Para receber as crianças, o festival vai contar com a “Estação Flivinho” um espaço temático, que será montado no Assary Clube de Campo, com apresentações teatrais, musicais e contação de história. Conforme explica a arquiteta responsável pela estruturação, Maria Julia Barbieri Eichemberg, o ambiente foi pensado com uma estética divertida e colorida, tendo como a principal referência o “Tangram”, um quebra-cabeças chinês que estimula a construção e, consequentemente, a criação de significado para as coisas. “A linha principal partirá de um alfabeto lúdico, cheio de pequenos elementos que criam palavras, formando uma série de entendimentos, transformando a leitura e estimulando a criatividade”, conta Julia, que também é professora da Unifev, uma das apoiadoras do evento.

O 12º Fliv será realizado de 13 a 21 de agosto e vai oferecer centenas de atividades culturais gratuitas. Entre as atrações estão rodas de bate-papo com escritores, palestras, oficinas criativas, exposições, sessões de cinema, espetáculos teatrais, de dança e muita música.

Depois de dois anos com edições on-line, por causa da pandemia, a edição de 2022 volta no formato presencial e celebra a importância da leitura para as crianças. “Tudo a nossa volta será motivo de celebrar: as cores do céu, as histórias, a música, o circo, o teatro e a leitura. Tudo conduzido pelos sorrisos de nossas crianças. Coloque na mochila e nos bolsos esperança de dias incríveis, uma salpicada de aventura, muitas colheres de diversão e abraços de montão!”, antecipou Janine Rodrigues, escritora, educadora e curadora do Fliv.

Para agendar a visita de caravanas escolares basta entrar em contato com a Secretaria de Cultura pelo telefone: (17) 3405- 9670 – ramal 210.

O Fliv

O Festival Literário de Votuporanga é um evento da Prefeitura de Votuporanga com apoio do Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio do Programa de Ação Cultural – Proac São Paulo, sob o suporte da Amigos da Arte, promoção da TV TEM, patrocínio da Unifev, Proença Supermercados, LA Hotel, Senac, Starb, Porecatu, Cantoia Figueredo, Flash Net, Marão Corretora de Seguros, Alvorada e Stage Model. Em 2021, o Fliv recebeu o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para as Artes, após disputar com eventos na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas.

A história de 11 anos de realização do Fliv começou com a Feira do Livro de Votuporanga, em 2006. Em 2011, o evento ganha nova roupagem e passa a ser chamado Fliv – Festival Literário de Votuporanga. A partir daí se consolida como um dos maiores eventos multiculturais do Estado, reunindo diversas atividades inteiramente gratuitas, ligadas à literatura, às artes e à cultura. Sua missão principal é formar leitores desde a primeira infância.