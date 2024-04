Fliv 2024: Secretaria da Cultura e Turismo segue com Chamamento Público para inscrição de projetos e credenciamentos

Interessados poderão participar até o dia 25 de abril, exclusivamente, através do e-mail fliv@votuporanga.sp.gov.br

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga segue com três Chamamentos Públicos para compor o cronograma da 14ª edição do Festival Literário de Votuporanga (Fliv), que neste ano será realizado de 4 a 11 de agosto, no Parque da Cultura. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pelo e-mail fliv@votuporanga.sp.gov.br, até às 23h59 do dia 25 de abril.

As áreas de atuações são para Inscrição de Projetos Artísticos (1/2024), Credenciamento de Livrarias e Editoras (2/2024) e Credenciamento de Escritores Locais e Regionais (3/2024).

Os editais, com todos os critérios de participação, estão disponíveis no Diário Oficial Eletrônico e podem ser acessados diretamente no link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/10/edital-fliv/ .

Edital de Projetos Artísticos (1/2024)

As áreas disponíveis são para: Teatro de rua ou Circo (público infantil); Contação de histórias, sarau ou oficina (Literatura); Oficina ou apresentação (Música); Oficina ou apresentação (Dança); Oficina ou apresentação (Hip Hop); Oficina/Atividade Formativa (Artesanato); Oficina/Atividade Formativa (Cultura Popular); e Oficina/Atividade Formativa (Artes Visuais).

Entre os critérios, poderão participar maiores de 18 anos e residência comprovada em Votuporanga de, no mínimo, dois anos. A inscrição é gratuita e deverá ser feita através do e-mail fliv@votuporanga.sp.gov.br .

Edital de Credenciamento de Livrarias e Editoras (2/2024)

Interessados em montar estandes no Parque da Cultura, espaço onde será realizado o Fliv, para divulgação, exposição e comercialização de livros, não poderão estar em débito com a Fazenda Municipal e deverão enviar suas propostas através do e-mail fliv@votuporanga.sp.gov.br contendo a documentação de habilitação e propostas.

Serão selecionadas livrarias/editoras, sendo o critério de seleção o de maior diversidade de livros atualizados, notadamente na área de literatura infantil, literatura juvenil, quadrinhos/HQs, mangás, ficção científica, fantasia, terror, ensaio/crítica literária, romance, conto, crônica, poesia, autoajuda, biografia, dramaturgia, literatura clássico estrangeiro, contemporâneo brasileiro, contemporâneo estrangeiro, literatura de cordel. Em nenhuma hipótese poderá haver a exposição ou comercialização de produtos de papelaria e de livros técnicos e apostilas didáticas.

Edital de Credenciamento de Escritores Locais e Regionais (3/2024)

O credenciamento é destinado a escritores interessados em compor as mesas de bate-papos, com previsão de realização nos dias 10 e 11 de agosto, com mediador convidado.

A inscrição, exclusivamente on-line e gratuita, deverá ser feita pelo e-mail fliv@votuporanga.sp.gov.br e a divulgação dos selecionados será feita até o dia 31 de maio, no site da Prefeitura.

Para mais informações, interessados devem acessar o edital completo e o telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670.