FLIV 2023 – Exposições de artes visuais destacam a pintura, a fotografia e a moda

Mostras reúne trabalhos do artista votuporanguense Edgard Andreata e do fotógrafo paulistano Marcelo Tinoco

Pintura, fotografia e moda dão vida às exposições de artes visuais que integram a programação do 13º Festival Literário de Votuporanga (FLIV), que será realizado de 6 a 13 de agosto, no Parque da Cultura.

Artista visual e grafiteiro de Votuporanga, Edgard Andreata compartilha pela primeira vez seus estudos em torno da arte do retrato. A exposição “Retratos” traz 18 estudos do votuporanguense, que se inspira em artistas como Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669), Caravaggio (1571-1610) e Vincent van Gogh (1853-1890). “Tento dar uma leitura contemporânea para a arte do retrato, já que sempre gostei de fazer pinturas de rosto. No entanto, nesses estudos, eu exploro mais a cor, diferentemente do que costumo fazer nos muros”, comenta.

Para compor seus retratos femininos, ele utiliza a técnica tradicional de pintura à guache sobre papel Canson.

Fotografia multidisciplinar

O Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS SP) traz para o FLIV 2023 a exposição “Timeless”, do paulistano Marcelo Tinoco, artista que intervém na imagem fotográfica com colagens, recortes e pinturas com pincéis digitais, compondo o que ele chama de “fotografia multidisciplinar”.

A mostra reúne retratos de pessoas e lugares realizados na atualidade, mas que parecem pertencer a uma época passada, outro século, outra década. O fotógrafo, curioso a respeito da magia do tempo, busca refletir sobre a atemporalidade da existência humana.

As imagens apresentadas em “Timeless” desvendam a relação estética e emocional que as pessoas estabelecem com o tempo vivido e com o tempo imaginário ao se transportarem para outras épocas.

As imagens, captadas por um processo puramente documental, são armazenadas em um dispositivo de arquivamento de instantes fotográficos. A partir desse banco de dados digital, o fotógrafo dá sequência à construção de quadros cênicos de grandes proporções, sintetizando a realidade das cidades e seus habitantes.

Moda e sustentabilidade

A mais importante semana de moda do calendário brasileiro, a São Paulo Fashion Week tem sua história resgatada no FLIV 2023 através de uma exposição realizada pelo Senac São Paulo. Na mostra, o público poderá conferir 20 looks que já brilharam nas passarelas da SPFW.

O Senac também realiza no FLIV 2023 a exposição “Para onde o mundo caminha – Objetivos de desenvolvimento sustentável”, concebida por alunos do curso Técnico em Segurança do Trabalho da unidade de Votuporanga. Nela, são destacadas algumas ações realizadas pelo município para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

