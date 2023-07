FLIV 2023 dá início ao agendamento de visitas de escolas e professores 

São aguardadas para a edição 2023, de 6 a 13 de agosto, caravanas escolares de aproximadamente 80 cidades do noroeste paulista.

O Festival Literário de Votuporanga (FLIV) deu início ao agendamento de escolas e professores para visitas na 13ª edição do evento, programada para o período de 6 a 13 de agosto, no Parque da Cultura. O agendamento de grupos de estudantes pode ser feito pelo telefone (17) 3405-9670 – ramal 214. O site oficial do evento é o flivotuporanga.com.br

O agendamento de escolas e professores para o FLIV 2023 também poderá ser feito durante o Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, que terá início, em Votuporanga, na próxima quinta-feira (27.jul), sendo uma realização da Secretaria Municipal de Educação.

Segundo o secretário de Educação da cidade, Marcelo Batista, o FLIV é o maior festival literário do noroeste paulista, mobilizando toda a rede municipal de ensino, que conta com mais de 9 mil alunos. “Os estudantes aguardam ansiosos pelas atividades do FLIV e a gente se organiza para que todas as unidades escolares possam participar da programação do festival, tanto o ensino infantil como o fundamental”, comenta. “Além disso, diversas ações são realizadas nas escolas durante o FLIV, como bate-papo com escritores e oficinas. Os professores também trabalham as temáticas propostas pelo festival em sala de aula”, acrescenta.

Responsável pela organização do FLIV 2023, a secretária de Cultura, Janaina Cristina da Silva, destaca que as visitas escolares são o ponto alto de todas as edições do festival. “São a partir dessas visitas que o FLIV cumpre com a sua função principal, que é a de estimular o hábito da leitura por meio de atividades que envolvem arte, cultura e convívio social”, destaca.

Todos os anos o FLIV recebe caravanas escolares de aproximadamente 80 cidades do noroeste paulista. Os estudantes participam de atividades como contação de histórias, oficinas de criatividade e bate-papo com escritores, além de assistir a espetáculos teatrais e musicais.

O Festival Literário de Votuporanga é realizado pela Prefeitura de Votuporanga, SAEV Ambiental e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O evento tem o apoio da Amigos da Arte – Organização Social de Cultura, Poiesis Instituto de Apoio à Cultura e a Literatura, Museu da Imagem Som e SP Leituras. Patrocinadores: Neoenergia Elektro, Sesc, Senac e Biblion. Promoção: TV TEM – Afiliada da Rede Globo e site TEM Mais.