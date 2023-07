FLIV 2023 abre chamada pública para escritores locais e regionais, livrarias e editoras

As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (25) pelo e-mail fliv@votuporanga.sp.gov.br

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza duas chamadas públicas para a 13ª edição do Festival Literário de Votuporanga (FLIV), que será realizado no período de 6 a 13 de agosto, no Parque da Cultura. Uma delas é para escritores locais e regionais e outra para livrarias e editoras de livros.

Os escritores locais e regionais terão a oportunidade de participar de dois bate-papos na programação do evento, nos dias 12 e 13 de agosto, com mediação de Reynaldo Damazio, editor, autor, crítico literário, poeta e coordenador do Centro de Apoio aos Escritores da Casa das Rosas – Sisem.

Escritoras e escritores podem se inscrever gratuitamente através do e-mail: fliv@votuporanga.sp.gov.br. O prazo termina na próxima terça-feira (25.jul). Na inscrição, devem ser passadas as seguintes informações: Nome completo; nome artístico ou pseudônimo); breve currículo; localidade onde reside; título da obra; categoria; data de publicação; link aberto de acesso às redes sociais; e contato telefônico ou WhatsApp.

Além dos autores, a comissão do FLIV 2023 vai selecionar livrarias e editoras, sendo o critério de seleção o de maior diversidade de livros atualizados, notadamente na área de literatura infantil, literatura juvenil, quadrinhos/HQs, mangás, ficção científica, fantasia, terror, ensaio/crítica literária, romance, conto, crônica, poesia, autoajuda, biografia, dramaturgia, literatura clássico estrangeiro, contemporâneo brasileiro, contemporâneo estrangeiro, literatura de cordel. Em nenhuma hipótese poderá haver a exposição ou comercialização de produtos de papelaria e de livros técnicos e apostilas didáticas.

Os interessados devem encaminhar a proposta também para o e-mail: fliv@votuporanga.sp.gov.br. O prazo também termina na terça-feira (25).

O Festival Literário de Votuporanga é realizado pela Prefeitura de Votuporanga, SAEV Ambiental e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo. O evento tem o apoio da Amigos da Arte – Organização Social de Cultura, Poiesis Instituto de Apoio à Cultura e a Literatura, Museu da Imagem Som e SP Leituras. Patrocinadores: Neoenergia Elektro, Sesc, Senac e Biblion. Promoção: TV TEM – Afiliada da Rede Globo e site TEM Mais.