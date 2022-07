Fliv 2022: aberta nova chamada pública para participação no Festival 

Chamamento é para credenciamento de escritores locais e regionais; inscrição é exclusiva por e-mail. Uma nova Chamada Pública a interessados em participar da 12ª edição do Festival Literário de Votuporanga (Fliv) foi divulgada, na última segunda-feira (11.jul), pela Secretaria da Cultura e Turismo, conforme edital publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico.

Desta vez o chamamento é para o credenciamento de escritores locais e regionais que desejam compor a mesa de bate-papo que será realizada no dia 21 de agosto, às 15h, com mediação de Reynaldo Damazio.

A inscrição de participação é gratuita e deve ser feita exclusivamente através do e-mail fliv@votuporanga.sp.gov.br até o dia 20 de julho, não sendo aceito o envio por outros meios. Poderão participar escritores com obra literária inédita no Fliv; esse e outros critérios estão no edital, disponível no site https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MjY3NzE5

O resultado com a divulgação dos artistas selecionados será realizado apenas no site da Prefeitura de Votuporanga, no dia 26 de julho.

Reynaldo Damazio

O artista que promoverá a mediação é autor, editor, coordenador do Centro de Apoio aos Escritores da Casa das Rosas (CAE) e curador da parte literária do Festival Literário de Votuporanga na edição deste ano.