FLIV 2020 está confirmado em versão on-line

Programação será transmitida ao vivo e gravada, por meio do canal no Youtube e redes sociais do Festival, da Prefeitura e Secretaria da Cultura e Turismo.

Votuporanga comemora a 10ª edição do Festival Literário de Votuporanga – FLIV em formato on-line, entre os dias 10 e 13 de dezembro. Um dos principais encontros multiculturais do País virá num formato especial, por conta das normas de segurança contra a pandemia. A maior parte da programação será on-line, com eventos no formato drive-in.

A confirmação foi dada nesta quarta-feira (25/11) pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga. “Não poderíamos deixar de promover o FLIV, principalmente, no aniversário de 10 anos. Por isso, buscamos um novo formato e uma programação que sobretudo vai valorizar a classe artística, com a geração de renda, a principal prejudicada com o Covid-19. Pretendemos manter o compromisso com a literatura, agregando informações e cultura para toda a família. E por ser on-line, o FLIV poderá atingir novos públicos”, destacou Silvia Stipp, secretária de Cultura e Turismo de Votuporanga.

O público poderá conferir todas as atividades que serão transmitidas por meio do canal no Youtube e redes sociais do Festival, da Prefeitura e Secretaria da Cultura e Turismo. A programação também inclui apresentações que poderão ser conferidas no modelo drive-in, respeitando todos os protocolos sanitários.

A programação completa será divulgada nos próximos dias, mas inclui apresentações de espetáculos, bate-papo com escritores, dança, contação de histórias, oficinas e muito mais. Inscreva-se no canal do youtube que tem o link disponível em www.facebook.com/flivotuporanga e no Instagram pelo @flivotuporanga

Realização

A 10ª edição do Festival Literário de Votuporanga será realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo – SisEB e Prefeitura de Votuporanga. Recebe o apoio da Facchini S.A. por meio do Programa de Ação Cultural – Proac – ICMS.

Festival Literário de Votuporanga

O Festival Literário de Votuporanga – FLIV é promovido desde 2011, quando colocou Votuporanga na rota dos destinos turísticos, culturais e literários do País. Com o objetivo de formar leitores, o evento já atraiu milhares de pessoas para uma programação diversificada, que inclui encontro com escritores, dança, música, apresentações de espetáculos teatrais, além da valorização da cultura e dos artistas locais e de outras manifestações culturais.

Em 2019, o Festival teve recorde de atividades promovidas. Durante nove dias, a programação contou com mais de 450 ações, que aconteceram em 17 espaços preparados para o evento, no Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez”. Centenas de pessoas, de escolas e entidades da cidade e região visitaram o evento e aproveitaram cada momento de oficinas, exposições, contações de histórias, paradas poéticas, shows musicais, filmes, palestras, atividades recreativas, intervenções, espetáculos teatrais, bate-papo com escritores e praça de alimentação.