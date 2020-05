Flávio Migliaccio morre aos 85 anos de idade

Flávio Migliaccio morreu aos 85 anos de idade. O ator foi encontrado morto em seu sítio em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (4).

“Liguei para o Marcelo Migliaccio, filho de Flávio, que disse que recebeu uma ligação do caseiro dizendo que o Flavio tinha falecido. Ele está na estrada, a caminho do sítio, e ainda não sabe a causa da morte do pai. Não tenho maiores informações porque o Marcelo está a caminho do local”, informou Sylvio Guerra, advogado do ator.

Atualmente no ar com a reprise de Êta Mundo Bom (2016), o mais recente trabalho de Flávio foi na novela Órfãos da Terra.

CARREIRA

Flávio costumava contar, com humor, que seu primeiro papel foi o de um morto. “Sim, fiz um morto! Era época do Teatro de Arena, no anos 50. O engraçado foi que o diretor fez um teste comigo de uma hora. Voltei para casa contente. No dia seguinte, soube que faria um morto. E o pior de tudo é que tinha muita pulga no teatro, imagina? Eu tinha que me concentrar, não podia nem respirar, a plateia ali perto e pulga pelo palco!”, relembrou o ator em entrevista feita a revista Quem recentemente.