Flamenguinho e Botafogo fazem a final da 2ª Copa Competência no Apito 

Duelo entre votuporanguenses e rio-pretenses ocorre neste domingo (17), às 15h30, no Estádio Municipal “Raphael Cavalin”, em Valentim Gentil; jogo terá transmissão pelo canal ‘Revista Club do Esporte’, no YouTube.

A 2ª Copa Competência no Apito que começou com 16 equipes chega ao fim neste domingo (17.dez), no Estádio Municipal “Raphael Cavalin”, em Valentim Gentil/SP, com o duelo entre o Flamenguinho, de Votuporanga/SP, e o Botafogo, de São José do Rio Preto/SP.

A competição, inicialmente, era para ser sediada na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, porém, devido a reformas no gramado acabou se transferindo para o município vizinho. Outra novidade é o uso da tecnologia, implantando o já tradicional VAR (Arbitro Assistente de Vídeo), inclusive, ultrapassando até mesmo torneios profissionais federados, como a Série A3 do Paulistão, onde está o CAV (Clube Atlético Votuporanguense).

A final da 2ª Copa Competência no Apito, entre votuporanguenses e rio-pretenses, terá portões abertos no estádio, além de transmissão ao vivo pelo canal ‘Revista Club do Esporte’, no YouTube.