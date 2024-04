Fisioterapia promove orientação postural na Biblioteca

Estudantes de Fisioterapia da Unifev realizaram sessões de alongamento para frequentadores do espaço.

Pensando na saúde e no bem-estar da comunidade acadêmica, os alunos do curso de Fisioterapia da Unifev realizaram o projeto “Fisioterapia na Biblioteca” nos meses de março e abril. A iniciativa ofereceu orientação postural e alongamentos práticos aos frequentadores da biblioteca, promovendo o cuidado com a saúde física e a prevenção de lesões.