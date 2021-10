Fisioterapeuta participa de curso em Rio Claro

Luciano Henrique Cegana concluiu qualificação sobre Ultrassonografia Cinesiológica.

Ir em busca de novos conhecimentos para agregar à assistência hospitalar. Assim é a Santa Casa de Votuporanga, que tem como foco a excelência em gestão, qualidade, segurança, sustentabilidade, ensino e pesquisa.

O fisioterapeuta do Hospital e Guardião do Movimento do Centro Tecnológico de Reabilitação, Luciano Henrique Cegana, participou de um curso de Ultrassonografia Cinesiológica, com enfoque na avaliação pleuro pulmonar e músculo esquelética (quadríceps e diafragma). A qualificação foi realizada na Santa Casa de Rio Claro.

Com a capacitação, é possível quantificar os nossos resultados frente as condutas de fisioterapia na reabilitação da fraqueza muscular adquirida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e mediante ao quadro de sarcopenia (perda de massa muscular) do paciente assistido.

O curso vem a somar com um projeto-piloto desenvolvido na Santa Casa, em parceria com o serviço de Nutrição. A iniciativa está em andamento na UTI COVID e tem como objetivo diminuir os efeitos causados pela imobilidade no leito.

Luciano frisou a importância da qualificação. “A capacitação veio para nos direcionar quanto essa avaliação da musculatura. Com esse monitoramento, podemos verificar se o paciente está apresentando melhora com o aporte nutricional adequado, prevenindo complicações como encurtamentos, fraqueza muscular, deformidades osteoarticulares e tendo sua funcionalidade restituída”, finalizou.