Fio pendurado deixa mais um motociclista ferido em Votuporanga 

O acidente registrado no final de semana pela Rua Tibagi, provocou lesões aparentes no pescoço do entregador.

Fios e cabos pendurados pelas ruas e avenidas de Votuporanga/SP se tornaram uma realidade comum e perigosa. Neste final de semana, no período noturno, um entregador se tornou vítima pela Rua Tibagi, na área central.

De acordo com o apurado, o motociclista trafegava pelo local, quando não conseguiu visualizar o cabo pendurado, e o impacto provocou uma lesão que deixou marcas no pescoço. Apesar do susto e das lesões visíveis, a vítima optou por não registrar o ocorrido na Delegacia de Polícia e também não procurou atendimento hospitalar.

O incidente, mais um, causado por fios pendurados, foi filmado por outros entregadores que passavam pelo local. Os vídeos foram amplamente divulgados em redes sociais e grupos de conversa, servindo de alerta para colegas e moradores sobre o perigo dos cabos soltos pelas vias de Votuporanga.

Legislação prevê multa de R$ 4 mil

A legislação votuporanguense é extremamente rigorosa com fios e cabos pendurados, que na prática, obriga a Neoenergia Elektro, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica do município, a alinhar os fios ou cabos dos postes; além de retirar os fios ou cabos inutilizados. Caso desobedeça, ficará sujeita a multa de mais de R$ 4 mil.