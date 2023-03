Final de semana terá temperaturas elevadas e chuva em Votuporanga 

Termômetros devem variar entre 20ºC e 33ºC.

O primeiro final de semana de março segue com condições típicas de verão em Votuporanga/SP, ou seja, sol e calor com pancadas de chuva no final das tardes. Situação é comum para esta estação do ano que começou no último dia 21 de dezembro e acaba no próximo dia 20.

Esta estação, que vem depois da primavera e antes do outono, é caracterizada pelos dias mais longos do que as noites, pelo clima quente e pela rápida evaporação da água acumulada nos solos. Isso pode provocar chuvas constantes em algumas regiões.

Segundo o Climatempo, para Votuporanga na próxima semana: