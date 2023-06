Final de semana será frio e sem chuva em Votuporanga 

A temperatura média para a próxima semana será de mínima de 9ºC e máxima de 30ºC.

Frio. Essa é uma das palavras mais faladas pelos moradores da região de Votuporanga/SP nos próximos dias. Isso porque a chegada de uma frente fria derrubou a temperatura nos termômetros e trouxe chuva que estava ausente há algum tempo.

A frente fria, porém, segundo o Climatempo, deve continuar em Votuporanga, inclusive, com quedas bruscas de temperatura neste final de semana. A situação é considerada comum para o Outono, estação que segue até às 11h58 do dia 21 de junho, quando começa o Inverno.

A chegada do frio, somado à baixa umidade do ar e à maior concentração de poluentes, se torna o principal desencadeador de doenças, como gripes e resfriados, asmas, bronquites, amidalites, pneumonias, rinites alérgicas e dores de ouvido.

Com a queda nas temperaturas, é importante ter alguns cuidados com a saúde para evitar problemas que são mais comuns nesta época do ano. Alguns cuidados são não deixar de beber água; evitar tomar banhos muito quentes; manter a pele sempre hidratada; evitar ambientes pouco ventilados; ter cuidados com o ambiente para evitar crises alérgicas; e manter cuidados com o ouvido para evitar otites.

Segundo a Climatempo, semana começa com chuva e termina com frente fria em Votuporanga:

Sexta-feira (16): mínima de 10ºC e máxima de 24ºC. Não há previsão de chuva.