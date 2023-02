Final de semana deve ser chuvoso em Votuporanga 

De acordo com o Climatempo, entre sábado e segunda-feira são esperados 40 mm.

O último final de semana de fevereiro deve ser chuvoso em Votuporanga/SP, o que é considerado normal para o final da primavera, estação do ano que segue até às 18h48min do dia 21 de dezembro de 2022.

Nesse período, as temperaturas voltam a ficar amenas, as flores florescem e os dias e noites têm a mesma duração. Aos poucos, os dias vão se tornando mais longos e as temperaturas aumentam, indicando a chegada do verão.

Veja a previsão do tempo em Votuporanga, segundo o Climatempo: