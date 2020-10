O cronograma visa reorganizar o local e eliminar detritos e sujeiras que causariam transtornos no dia de Finados

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cidade, informa sobre o prazo de construções, pintura e reforma de jazigos no interior do Cemitério Municipal, devido às visitações de Finados, celebrado no dia 2 de novembro. Os serviços devem ser iniciados até 13 de outubro (terça-feira), com prazo de conclusão até 16 de outubro (sexta-feira).

Devido a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), a execução dos serviços deverá ser realizada seguindo as normas exigidas pelo Ministério da Saúde e autoridades locais, com o uso da máscara facial, álcool em gel e distanciamento social.

Os serviços de limpeza de sepulturas com utilização de água serão permitidos até o dia 31 de outubro. Após o prazo, o trabalho só poderá ser efetuado com utilização de tecidos, não sendo permitida, de forma alguma, a utilização de baldes ou mangueiras.

A Secretaria da Cidade ressalta que, o cronograma visa reorganizar o local, com o objetivo de eliminar detritos e sujeiras que causariam transtornos nas visitações no dia de Finados.

No dia da visitação (2/10) a Pasta ainda informa que na entrada do cemitério haverá álcool em gel, e é necessário que as pessoas façam uso da máscara fácil e mantenha o distanciamento recomendado.

Ambulantes

Ambulantes interessados em atuar nas proximidades do Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva” no Dia de Finados (2/11), devem solicitar autorização no Setor de Fiscalização da Prefeitura de Votuporanga, e em seguida na Central de Atendimento. Esse ano, em função da pandemia do novo Coronavírus, a quantidade será limitada a 12 ambulantes, a autorização será concedida por ordem de chegada.

O prazo para retirar a autorização será entre os dias 26 e 29 de outubro, das 9h às 15h, no Paço Municipal. Para solicitar autorização é necessário pagar taxa diária, de acordo com o tamanho da barraca e licença no Município.

Neste ano, os ambulantes ficarão na mesma região que a do ano passado, o local destinado será no estacionamento interno do Velório Municipal, próximo à praça Gunter Schamall. A mudança tem o intuito de evitar aglomeração e promover um melhor fluxo.