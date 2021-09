Finados: Prefeitura divulga prazo para manutenção e limpeza de jazigos no Cemitério Municipal 

Cronograma inicia no dia 11 de outubro; objetivo é eliminar detritos e sujeiras que causariam transtornos nas visitações no dia de Finados.

Em virtude da celebração do feriado de Finados, no dia 02 de novembro, a Secretaria da Cidade de Votuporanga informa que o prazo inicial para construções e serviços de reformas e pinturas de jazigos e sepulturas no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva” é até o dia 11 de outubro e a conclusão deve ser feita até o dia 15 do mesmo mês.

Para a limpeza de sepulturas, com utilização de água, a data limite será até o dia 31 de outubro. Após esse prazo, esses serviços somente poderão ser efetuados com utilização de tecidos, não sendo de forma alguma permitida utilização de água através de baldes ou mangueiras.

Devido à pandemia da Covid-19, a limpeza deverá ser realizada seguindo as normas de biossegurança, com o uso da máscara facial, álcool em gel e distanciamento social.

A Secretaria da Cidade ressalta que o cronograma visa reorganizar o local, com o objetivo de eliminar detritos e sujeiras que causariam transtornos nas visitações no dia de Finados.

Ambulantes

Os ambulantes interessados em atuar nas proximidades do Cemitério Municipal no dia do feriado de Finados, devem solicitar autorização no Setor de Fiscalização da Prefeitura de Votuporanga, e em seguida na Central de Atendimento. Esse ano, em função da pandemia do novo Coronavírus, a quantidade será limitada a 12 ambulantes e a autorização será concedida por ordem de chegada.

O prazo para retirar a autorização será entre os dias 25 e 28 de outubro, das 9h às 15h, no Paço Municipal, que fica na Rua Pará nº 3.227. Para solicitar autorização é necessário pagar taxa diária, de acordo com o tamanho da barraca e licença no Município.

Neste ano, os ambulantes ficarão na mesma região do ano passado, no estacionamento interno do Velório Municipal, próximo à praça Gunter Schamall. A mudança tem o intuito de evitar aglomeração, promover um melhor fluxo e vale reforçar que será permitido o consumo no local respeitando as regras sanitárias.