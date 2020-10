Finados: Cemitério Municipal abrirá a partir das 6h30

Neste dia de Finados, celebrado em 2 de novembro (segunda-feira), o Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva” funcionará das 6h30 às 19h. O horário foi determinado para organizar o fluxo de pessoas. Devido à pandemia da Covid-19, as três entradas do local terão álcool em gel e os visitantes receberão orientações para evitar o contágio do vírus. É obrigatória a utilização de máscara no local.

A capela central do Cemitério terá a tradicional missa de Finados, às 7h30, com o padre Márcio Tadeu de Camargo.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança informa que a Avenida da Saudade estará liberada para o tráfego de veículos igualmente como ocorrido no ano passado, com agentes de trânsito no local para orientar o trânsito e auxiliar a travessia de pedestres.

Já o Cemitério Municipal de Simonsen estará aberto das 6h30 às 18h, com a celebração da missa às 8h.

Combate ao Aedes Aegypti

A Secretaria Municipal da Saúde realizou ação de orientação sobre o combate ao Aedes aegypti, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, devido às visitações durante o Dia de Finados. A ação foi nesta quarta e quinta-feira (28 e 29/10), das 8h às 13h.

Os visitantes devem retirar os plásticos que envolvem as flores antes que sejam depositadas próximas aos túmulos. É importante não descartar objetos que possam acumular água, como pratinhos de flores e suportes para velas, além de copos plásticos, garrafas pet e sacolas.

Limpeza, reforma e construção de jazigos

O prazo para a reforma e construção de jazigos no Cemitério Municipal de Votuporanga terminou no dia 16 de outubro. Serviços de limpeza de sepulturas com utilização de água são permitidos somente até 31 de outubro (sábado). Após esta data é permitida apenas a utilização de tecidos para a limpeza.

A Secretaria da Cidade ressalta que o cronograma visa organizar o local com objetivo de eliminar detritos e sujeiras que causariam transtornos nas visitações durante o Dia de Finados.

Ambulantes

O prazo para retirar autorização para atuar nas proximidades do Cemitério Municipal de Votuporanga terminou nesta quinta-feira (29/10). Neste ano, os ambulantes ficarão na mesma região que a do ano passado. O local destinado será no estacionamento interno do Velório Municipal, próximo à praça “Gunter Schamall”. A mudança tem o intuito de evitar aglomeração e promover melhor fluxo. Vale reforçar que não será permitido o consumo no local.