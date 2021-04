Fina cancela pré-olímpico de saltos ornamentais em Tóquio, e vagas ficam indefinidas

Seletivas de águas abertas e nado artístico também devem ser adiadas.

A Federação Internacional de Esportes Aquáticos (Fina) cancelou o pré-olímpico de saltos ornamentais, que seria realizado em Tóquio, entre os dias 18 e 23 abril. Segundo comunicado enviado à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), a Fina tomou essa decisão ao receber uma opinião negativa da Força Tarefa da entidade para a realização da competição no Japão. As seletivas de nado artístico e das águas abertas, marcadas para maio no país, também devem ser adiadas e realocadas.

A Força Tarefa considerou que o plano não garantiria a saúde e a proteção dos participantes em relação à Covid-19. A logística também ficaria prejudicada com o plano enviado pela organização local.

Além de evento-teste, o torneio no Japão seria o último a distribuir vagas nas Olimpíadas para a modalidade. Assim como nos saltos, as seletivas de nado artístico (1 a 5 de maio) e águas abertas (29 e 30 de maio) também devem ser adiadas e realocadas. Em seu site, a Fina não entrou em detalhes, mas afirmou que em breve vai anunciar nova data e local para os torneios classificatórios para Tóquio.

“A decisão de realocar as seletivas olímpicas da Fina planejadas para o Japão está sendo revisada. Um anúncio será feito na próxima semana”, afirmou a entidade na última sexta-feira.

O Brasil ainda não tem atletas classificados para as Olimpíadas nos saltos ornamentais. Ingrid Oliveira, Giovanna Pedroso, Anna Lucia Santos, Luana Lira, Isaac Souza, Ian Matos, Luis Felipe Moura e Kawan Pereira se classificaram para representar o Brasil no pré-olímpico. Segundo a CBDA, os saltadores continuam treinando à espera da definição de um novo pré-olímpico.

Nas águas abertas, Ana Marcela Cunha já está garantida em Tóquio. Agora Guilherme Costa e Allan do Carmo buscam na seletiva a última vaga possível para o Brasil nas águas abertas. No nado artístico, a chance do Brasil na seletiva está no dueto formado por Laura Miccuci e Luisa Borges.

