Fim do recesso: Legislativo Municipal retoma Sessões Ordinárias 

Nesta quarta-feira (19) as comissões permanentes da Câmara Municipal voltam a se reunir; contudo, na próxima segunda-feira (24), a partir das 18h, os vereadores retomam as sessões ordinárias deste segundo ano legislativo.

A Câmara Municipal de Votuporanga retoma a partir da próxima segunda-feira (24), as Sessões Ordinárias do segundo ano legislativo da 18ª Legislatura. A reunião ordinária – a primeira de 2022, terá início a partir das 18h, sob condução do presidente da Casa de Leis, o vereador Serginho da Farmácia (PSDB) e contará com as presenças dos parlamentares e do prefeito Jorge Seba (PSDB), que fará a leitura do trabalho que será executado ao longo de sua administração neste ano.

Contudo, já nesta quarta-feira (19), será retomada as reuniões de comissões permanentes da Casa de Leis, a partir das 16h, conduzida pelo presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Jurandir B. da Silva, o Jura (PSB).

Na reunião desta quarta-feira, os vereadores irão analisar e discutir os projetos encaminhados pelo Executivo e ainda de autoria do Legislativo votuporanguense. As matérias que receberem pareceres favoráveis das comissões permanentes estarão aptos a serem colocados em votação na 1ª sessão ordinária da próxima segunda-feira, conforme pautados pelo presidente da Câmara.

Fim do recesso

Mesmo em recesso legislativo que teve início no dia 23 de dezembro, a Câmara não parou as atividades internas, a única diferença prática é a ausência de sessões ordinárias, uma vez que a Casa de Leis permanece atendendo ao público e os vereadores despachando de seus gabinetes e no contato com a população. Diariamente, a Câmara recebe a comunidade em geral que busca melhorias para o seu bairro e moradores.