Fim do recesso: Câmara retoma sessões ordinárias na próxima segunda-feira 

Sessão marca o início do último ano da atual legislatura e contará com a presença do prefeito Jorge Seba (PSD).

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP retoma nesta segunda (22.jan), a partir das 18h, as sessões ordinárias de 2024, o último ano da atual legislatura.

A primeira sessão ordinária deste ano será conduzida pelo presidente da Casa de Leis, vereador Daniel David (MDB), e terá a presença do prefeito Jorge Seba (PSD), que fará o uso da tribuna para discorrer sobre os projetos, investimentos, obras e serviços que serão executados neste último ano de mandato do atual governo municipal.

De acordo com a Câmara, mesmo no período de recesso parlamentar, a Casa prosseguiu com os trabalhos dos vereadores que, diariamente atenderam os munícipes em seus gabinetes, além de participar de reuniões, eventos e viabilizar investimentos para o município.

Ainda no início da sessão ordinária, Daniel David fará o lançamento do novo vídeo institucional da Câmara de 2024. O material audiovisual será projetado no início de cada reunião ordinária, extraordinária e solenes no decorrer deste ano.

O presidente convida a população a prestigiar a abertura dos trabalhos legislativos: “A Câmara é a casa do povo votuporanguense e aguardamos que a população possa participar ativamente de nossas atividades legislativas, sugerindo, propondo, cobrando ações em prol a comunidade votuporanguense”, destacou Daniel David.

De acordo com a secretaria-administrativa da Câmara, não haverá Ordem do Dia e nenhum projeto está em pauta; contudo, pode entrar algum documento em regime de urgência que necessita de discussão e votação em plenário.