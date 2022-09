Fim de semana turbinado com a 3ª edição do Festival de Arrancada 

Toda a população está convidada a prestigiar o evento no sábado e domingo, das 9h às 18h, com entrada gratuita mediante doação de um quilo de alimento não perecível.

Por Andrea Anciaes

Nesta sexta, sábado e domingo (2, 3 e 4/9) o ronco dos motores será o atrativo principal no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, que terá mais um fim de semana movimentado.

Os amantes do setor automobilístico prestigiarem a programação oferecida pela Associação Motors Racing em parceria com a Prefeitura de Votuporanga por meio da 3ª edição do “Festival de Arrancada”.

Em entrevista para o jornal Diário de Votuporanga um dos organizadores do evento Luiz Henrique (Portuga) pode contar um pouco da programação, acompanhe:

DV: Pensando neste 3º Festival de Arrancada, quais as principais novidades para esta edição?

“Esse ano o Festival de Arrancada de Votu, que já está em sua 3° Edição, vem repleto de atrações!

Além de mais de 150 pilotos inscritos, vamos ter a categoria feminina, que promete levantar a galera.

Elas vem com tudo, uniformizadas, cheias de charme e prometem muita adrenalina e emoção!

Além disso teremos praça de alimentação com foodtrucks, espaço Kids pra garotada se divertir, Exposição de carros antigos, Show de Motos de Welling, Presença de Motoclubes, Stand de vendas com marcas de sucesso do mercado e no domingo nossa atração fica também com o Show de Rock da Banda Fúria que vem tocar o melhor do rock nacional e internacional.

E o melhor a entrada é 1kg de alimento não perecível por pessoa, esse alimento vai para o Fundo Social de Solidariedade e vai ajudar muita gente!

DV: Haverá uma área de acesso que aproximará ainda mais os amantes do automobilismo aos pilotos e automóveis?

“Sim! Nós temos o ingresso Box.

O valor é 30,00 valendo para sábado e domingo, crianças até 12 anos não pagam.

Eles estão sendo vendidos na NetRubi e nos dias do evento venderemos na portaria.

Lembrando também que temos estacionamento próprio, sendo 10,00 para motos e 15,00 para carros.

Mesmo com a compra do ingresso Box, pedimos que levem 1 kg de alimento não perecível.

Nossa intenção maior é a solidariedade!”

DV: E a participação feminina no festival? As mulheres ganharam um espaço maior?

“Com certeza! Essa categoria é inédita aqui na nossa região.

E a mulherada vem pra fazer bonito, prometem adrenalina e emoção.

Como eu disse anteriormente, elas vem uniformizadas como “garotas super poderosas” , cheias de personalidade, destemidas e vão, com certeza, levantar a galera das cadeiras!!!”

Lembrando que toda a população está convidada a prestigiar o evento no sábado e domingo, das 9h às 18h, com entrada gratuita mediante doação de um quilo de alimento não perecível.