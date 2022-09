Fim de semana será de muita música, gastronomia e artesanato no Parque das Artes 

Guilherme Almeida, Cleber & Jane, Banda Musical Zequinha de Abreu, Sorrisoterapeutas da Unifev e Karaokê são algumas das atrações dessa edição.

Neste sábado e domingo (10 e 11), o Parque da Cultura volta a ficar repleto de atrações para toda a família, em Votuporanga. A programação tem início sempre às 16 horas e segue até à noite com muita música, gastronomia, artesanato e diversão.

Na área externa, além das inúmeras opções de gastronomia com o Food Parque, no sábado, o cantor Guilherme Almeida Voz e Violão fará apresentação musical a partir das 19h. No domingo, a partir do mesmo horário, haverá duas apresentações, Cleber & Jane e a tradicional Banda Musical Zequinha de Abreu.

Na parte interna do Centro de Cultura e Turismo, a Feira do Artesanato terá a participação de 60 artesãos que irão expor seus trabalhos e alimentos produzidos artesanalmente. Duas novidades marcam essa edição, a intervenção com o grupo Sorrisoterapeutas da Unifev, como forma de conscientizar sobre o Setembro Amarelo (Mês de Prevenção ao Suicídio), no saguão do Centro de Cultura, a partir das 17h no sábado; e o Karaokê, nos dois dias, também a partir das 17h, no auditório externo.