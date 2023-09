Fim de semana deve ter tempo instável e chuvoso em Votuporanga 

De acordo com o Climatempo, setembro começará com chuva no noroeste paulista.

Por todos os lugares o assunto é um só: as mudanças repentinas do tempo aqui no noroeste paulista. Está difícil de se adaptar com chuva e a oscilação constante nas temperaturas. E assim o primeiro fim de semana de setembro não deve ser diferente em Votuporanga/SP.

A explicação para esta nova mudança nas temperaturas, segundo os institutos de meteorologia, é a chegada de uma nova frente fria, que avança do Uruguai para o litoral do Rio Grande do Sul.

Esse ‘clima de inverno’ é considerado comum para a estação que começou no dia 21 de junho e segue até às 3h50 de 23 de setembro, quando começa a Primavera.

Segundo a Climatempo, semana começa com chuva e termina com frente fria em Votuporanga: